У найближчі роки сягне майже 20 тис. грн: у Кабміні розповіли, коли і наскільки зростуть зарплати українців

Також в Україні очікують на скорочення рівня інфляції.

В Україні середня заробітна плата у 2022 році зросте до 15 258 гривень, а рівень безробіття навпаки скоротиться.

Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленому урядом, який опубліковано на сайті Мінекономіки.

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Так, в уряді прогнозують, що у 2023 році середня зарплата складе 17 159 грн, а 2024 році українцям вже в середньому платитимуть 19 063 грн. Щодо мінімалки, то у 2022 році вона зросте до 6 550 гривень, у 2023 році - до 7 176 гривень, у 2014 році - до 7 665 гривень.

"Прогноз розроблений за базовим сценарієм на 2022-2024 роки, до якого закладено подальше поступове прискорення економічного зростання, яке вже очікується за підсумком 2021 року після значних втрат, що були у 2020 році внаслідок пандемії COVID-19 у світі", - йдеться в повідомленні.

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Також прогноз містить оцінку альтернативного сценарію розвитку для України, який сформовано з врахуванням більш песимістичного розвитку подій із поширенням та мутацією вірусу.

Водночас, очікується, що до 2024 року серед українців 15-70 років має скоротитися рівень безробіття з 9,2% до 7,5%. Паралельно з цим, прогнозують, що на 2% щорічно буде зростати продуктивність праці.

Рівень інфляції, за прогнозом, буде щорічно скорочуватися на 1% з нинішніх 8,8% до 5,2% у 2024 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду - підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тому до кінця року планується підвищення оплати освітян.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що наприкінці 2021 року середня зарплата в Україні може становити 14,5 тис. грн.

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