Найближчими тижнями одноразові пластикові пакети в Україні стануть платними: якою може бути їхня ціна

Мета такого рішення – запобігти утворенню пластикових відходів.

Вже від 10 грудня вводиться в дію закон про обмеження обігу пластикових пакетів, а саме починає діяти перший етап обмежень - одноразові кульки у супермаркетах, куди зазвичай пакують продукти, стануть платними і до кінця тижня уряд має затвердити на ціни.

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Про це у програмі "Твій день" у студії телеканалу "1+1" заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Обмеження обігу пластикових пакетів на території України – це, насамперед, про запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля... Для себе я порахував, що використання екоторбинки це дешевше, ніж щоразу купувати пластиковий пакет. Це економічно вигідніше. Давайте не забувати також про те, що альтернатива такому пластику, це не тільки екоторбинка, але й біорозкладний пакет. Він розкладається від 1 до 4 місяців та абсолютно не шкодить довкіллю. Це також альтернатива, яка дозволить лайтово відмовитися від звички купувати шкідливі пластикові пакети", - наголосив він.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко повідомив, що Міністерство захисту довкілля і природніх ресурсів разом з Міністерством економіки розробили і подали на уряд проєкт постанови на реалізацію закону про обмеження обігу пластикових пакетів.

"Уряд відправив на доопрацювання з невеличким строком. Сподіваюся, що на цьому тижні буде вже остаточно ухвалене рішення про встановлення цін на ті пакети, які будуть в обігу", - сказав очільник екологічного комітету в коментарі "УНІАН".

За його словами, ціни на пакети має визначити уряд. "Думаю, що вони будуть не надмірні - від 2 до 3 гривень за один пакет", - зазначив він та додав, що це перший етап реалізації закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Другий етап починається від березня 2022 року - заборона взагалі розповсюдження пакетів до 50 мікрометрів. І третя стадія - від 1 січня 2023 року – заборона використання всіх пакетів до 50 мікрометрів, навіть тих, які зараз будуть використовуватися як первинна тара, тобто йдеться про тару для риби, м’яса, для сипучих круп, сказав Бондаренко.



Водночас він нагадав, що законом передбачені штрафи за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів - від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн. Ці штрафи сплачуватимуть підприємці, а найвищий штраф – від 17 тисяч до 34 тисяч - за продаж пакетів. Держспоживслужба буде перевіряти дотримання виконання закону.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Варто також зазначити, що наразі уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів.

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