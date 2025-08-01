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ТСН у соціальних мережах

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У НБУ попередили про неминуче здорожчання комуналки: яких цін очікувати українцям

Від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Комуналка здорожчає

Комуналка здорожчає / © ТСН.ua

Національний банк України прогнозує зростання тарифів на основні комунальні послуги — електроенергію, газопостачання, опалення та гарячу воду — вже від 2026 року.

Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті регулятора.

За даними відомства, до кінця 2025 року ціни залишаться без змін, однак у подальшому їх планують скоригувати відповідно до ринкових реалій та економічно обґрунтованого рівня.

Причина такого кроку — загострення ситуації в енергетичному секторі.

У НБУ наголошують: «Поки що не визначено конкретні межі потенційного підвищення, що створює додаткові ризики для прогнозованої динаміки інфляції. Якщо вартість енергоносіїв суттєво зросте з метою швидкої ліквідації дисбалансів в енергосфері, це може спричинити посилення інфляційного тиску. Водночас виникне потреба у суттєвому збільшенні державних витрат на субсидії для захисту населення».

У разі ж відтермінування рішення щодо коригування тарифів це дозволить тимчасово стримати інфляцію, проте погіршить фінансову стійкість державних енергокомпаній та підвищить ризики для енергетичної безпеки країни.

Раніше в МВФ рекомендували підвищити ціни на комуналку після закінчення війни. У Фонді переконані, що українці й так платять лише половину ринкової ціни за світло і газ. Тому після війни держава має перейти до економічно обґрунтованих тарифів — це значить, що люди мають оплачувати повну собівартість, без знижок.

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