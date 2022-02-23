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У НБУ повідомили, як працюватиме банкова система під час надзвичайного стану

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У НБУ повідомили, як працюватиме банкова система під час надзвичайного стану

УНІАН

Рішення про введення надзвичайного стану мають ухвалити 23 лютого о 17:00.

23 лютого депутати Верховної Ради мають ухвалити рішення щодо запровадження на всій території, крім двох областей, надзвичайного стану. У Нацбанку повідомляють, що він жодним чином не вплине на роботу банківської системи.

Про це інформує пресслужба НБУ.

"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні. 

Наголошують, що НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території, крім Луганської та Донецької областей. Які обмеження можуть діяти - більше ТУТ. 

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