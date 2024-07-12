У НБУ пояснили, що відбувається з цінами в Україні і що буде далі

Інфляція на споживчому ринку у червні 2024 року прискорилася.

У червні споживча інфляція в Україні у річному вимірі пришвидшилася до 4,8% від 3,3% у травні, що було зумовлено декількома причинами

Це коментує опубліковані раніше Держстатом дані Національний банк України.

За даними експертів НБУ, це не суттєво відрізняється від прогнозу в інфляційному звіті НБУ за квітень поточного року.

Пришвидшення інфляції, на думку спеціалістів Нацбанку, пояснюється зростанням тарифів на енергоносії, а також вищими цінами на пальне.

Серед чинників зростання споживчих цін – зупинення динаміки зменшення вартості на окремі популярні продукти харчування – яйця, цукор, борошно, крупи та інше.

"Посилився й фундаментальний інфляційний тиск, хоча динаміка базової інфляції відповідала прогнозу (5,0% у річному вимірі в червні)", – йдеться у повідомленні НБУ.

Серед чинників зростання базових показників інфляції є також активне збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електричну енергію. Частково впливало на інфляційні процеси також погіршення інфляційних очікувань, зокрема послаблення курсу національної валюти.

Водночас, на думку експертів Національного банку, стримуючими чинниками інфляційних процесів були "вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів".

Що буде з інфляцією далі

За даними НБУ, інфляція буде поступово зростати, зокрема в наступні місяці внаслідок збереження ринкового тиску на бізнес, який змушений буде витрачати більше коштів для підтримки виробничих процесів. Зростанню інфляції також сприятиме вичерпання ефекту значних врожаїв минулих років та новий фактор – очікуване підвищення акцизних платежів.

Інфляція помірно зростатиме в наступні місяці передусім через збереження тиску на витрати бізнесу, вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів.

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