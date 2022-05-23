У НБУ розказали про збитки українських банків через війну Росії проти України

Через повномасштабну війну РФ проти України банківський сектор втратив 7,4 млрд грн.
Чистий операційний прибуток банківської системи за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10%, попри скорочення цього показника у березні-квітні.
Про це повідомили в Нацбанку.
Разом з тим українські банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Так, відрахування в резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року – до 32,7 млрд грн, із них 83% або 27,0 млрд грн були сформовані в березні-квітні.
"Загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити й банківські послуги та спричинило зниження сум розрахунків – ключової бази комісійних доходів банків. Запровадження банками кредитних канікул та зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відобразилося на доходах фінустанов. Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22% р/р; зростання чистого процентного доходу в квітні становило 18% р/р порівняно з 35% р/р за січень-лютий 2022 року. У результаті чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд грн, хоча ще у січні-лютому банки працювали з чистим прибутком у 9,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд грн, витрати – на 53% до 96,0 млрд грн.
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