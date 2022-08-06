У НБУ розповіли, де українцям знайти долар по 36,6 грн

У банках уже можна купити безготівковий долар, який зафіксований НБУ на рівні 36,6 грн.

Однак є обмеження. Українці можуть придбати безготівковий долар в межах до 50 тис. грн.

Про це розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі ТСН у спільному телемарафоні новин у суботу, 6 серпня.

"Наразі ми маємо фіксований курс для безготівкових операцій на рівні 36,6 грн, а готівковий ринок - набагато менший. Тобто, якщо порівнявати в абсолютних цифрах, то на безготівковому ринку вдень купується/продається понад 300 млн дол, на готівкому - приблизно 50 млн дол. На мою думку, курс на безготівкому ринку має бути базовим", - сказав експерт.

Фурман наголосив, що макроекономічних підстав для того, щоб гривня послаблювалася, наразі немає. Національний банк повністю контролює ситуацію.

"На сьогодні у банках уже є готівковий долар. Ви однозночно уже можете його купити. Там курс ринковий. Тобто він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований 36,6 грн. Також можна купити і безготівковий долар в межах до 50 тис. грн через деякі банки. Але не усі банки проводять ці операції, бо це залежить від стратегії того чи іншого банку", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Рада може запровадити податок на купівлю валюти. В НБУ впевнені, впровадження додаткового оподаткування знижуватиме тиск на обмінний курс.

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