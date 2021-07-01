У НБУ розповіли про зростання грошових переказів до України: з яких країн і скільки надійшло найбільше

У НБУ розповіли про зростання грошових переказів до України: з яких країн і скільки надійшло найбільше

Від початку року до України надійшло 5 млрд доларів.

Обсяг приватних переказів з-за кордону до України за 5 місяців зріс порівняно з минулим роком на майже 11%, до $5,1 млрд.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Також читайте Українські заробітчани суттєво збільшили обсяг грошових переказів з-за кордону

Найбільше грошей надійшло до України з Польщі, США і Великої Британії. Найменше з Швейцарії, Португалії, Норвегії. Цікаво, що з сусідньої Польщі переважну більшість переказів здійснили міжнародні системи переказу коштів, а зі США - через банківську систему.

За оцінками НБУ, обсяг приватних переказів надходжень офіційними каналами сягав $3,18 млрд, а за 5 місяців 2020 року було $2,7 млрд. Водночас неформальними каналами обсяг відповідних надходжень склав $1,92 млрд, у той час як за 5 місяців 2020 року було $1,9 млрд.

Як повідомлялося, заробітчани переказали до України упродовж 2020 року $12,1 мільярда. Ця сума значно більша, ніж за аналогічний період попереднього року, коли переказали $11,9 млрд.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання