У НБУ розповіли про зростання грошових переказів до України: з яких країн і скільки надійшло найбільше

Від початку року до України надійшло 5 млрд доларів.
Обсяг приватних переказів з-за кордону до України за 5 місяців зріс порівняно з минулим роком на майже 11%, до $5,1 млрд.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Найбільше грошей надійшло до України з Польщі, США і Великої Британії. Найменше з Швейцарії, Португалії, Норвегії. Цікаво, що з сусідньої Польщі переважну більшість переказів здійснили міжнародні системи переказу коштів, а зі США - через банківську систему.
За оцінками НБУ, обсяг приватних переказів надходжень офіційними каналами сягав $3,18 млрд, а за 5 місяців 2020 року було $2,7 млрд. Водночас неформальними каналами обсяг відповідних надходжень склав $1,92 млрд, у той час як за 5 місяців 2020 року було $1,9 млрд.
Як повідомлялося, заробітчани переказали до України упродовж 2020 року $12,1 мільярда. Ця сума значно більша, ніж за аналогічний період попереднього року, коли переказали $11,9 млрд.