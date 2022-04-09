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У НБУ розповіли, що відбувається з курсом гривні під час воєнного стану

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У НБУ розповіли, що відбувається з курсом гривні під час воєнного стану

УНІАН

У НБУ пообіцяли, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

До кінця війни Національний банк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар. 

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в спільному телемарафоні "Єдині новини" 9 квітня.

За його словами, такий курс гривні планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану. 

"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку", - пояснив Ніколайчук.

Він запевняє, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.

Варто зазначити, курс гривні на рівні 29,25 грн за долар був у перший день повномасштабного вторгнення Росі. Тоді Нацбанк вжив необхідні заходи та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.

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