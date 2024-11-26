НБУ попередньо розробив графіки роботи банків на свята

Під час воєнного стану в Україні скасовано перенесення вихідних днів, якщо святковий припадає на вихідний (суботу чи неділю).

Національний банк України оприлюднив регламент роботи електронних систем і банків на кінець року. Перерв у роботі не буде.

Про це йдеться у проєкті постанови НБУ.

Згідно з оприлюдненим для обговорення проєктом, описується режим роботи банківської системи України та пов’язаних систем у період кінця 2024 — початку 2025 року.

31 грудня 2024 року

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працюватиме безперервно, цілодобово (24/7) з датою поточного календарного дня, відповідно до встановленого Технологічного регламенту.

Кліринг і розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-кліринговому центрі Національної платіжної системи "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") здійснюватимуться у звичайному режимі.

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій НБУ, а також автоматизована інформаційна система НБУ для кредитних договорів з нерезидентами та валютний ринок України працюватимуть у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби через НБУ та Укрексімбанк здійснюватимуться до 16:00.

1 січня 2025 року

СЕП продовжуватиме працювати безперервно, у режимі 24/7 з актуальною датою.

Уся банківська система України функціонуватиме у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій НБУ, автоматизована інформаційна система для кредитних договорів з нерезидентами, валютний ринок, а також кліринг і розрахунки в системі "ПРОСТІР" між учасниками продовжать роботу в стандартному режимі.

Під час воєнного стану в Україні скасовано низку положень трудового законодавства. Зокрема, святкові дні більше не передбачають перенесення вихідного дня, навіть якщо святковий припадає на вихідний (суботу чи неділю).

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює безперебійно 24/7/365, забезпечуючи банкам можливість проводити платежі цілодобово та без вихідних, залежно від потреб клієнтів та банківської установи.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишатимуться без змін до 2026 року. Однак з 2026 року передбачається поступове підвищення тарифів. Ці зміни зазначені в новому інфляційному звіті НБУ, який вказує, що в період 2024-2025 років тарифи не переглядатимуться.

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