У НБУ розповіли, який курс валют уряд заклав у держбюджет-2023

Уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар 2023 року.

В бюджеті на 2023 рік Кабінет міністрів України прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Про це заявив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман під час брифінгу.

Він зазначив, що одним з головних чинників, який впливатиме на курс гривні, залишається ситуація на фронті. При цьому він додав, Кабмін робить ставку на іноземні запозичення.

"США вже заявили, що щомісяця до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярда доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом", — сказав Фурман.

Він також додав, що з початку повномасштабної війни український золотовалютний резерв скоротився на 3 мільярди євро.

"Причини тиску на золотовалютному ринку, який ми спостерігаємо – це психологічний чинник, логістичний, бо не було достатньої кількості готівкової валюти", — пояснив Фурман.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив проблему нестачі іноземної готівки в касах банків. Незабаром до кас банків надійде додатковий обсяг готівкової іноземної валюти.