Чи впровадять додаткові обмеження на банківські рахунки клієнтів: у НБУ відповіли

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Повідомляється, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

"Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть", - наголосили в НБУ.

Зазначимо, що перший тиждень вересня став "розгойдувальним" на валютному ринку. Курс долара коливався вгору-донизу, але амплітуда "гойдалок" була невеликою. Втім фінансові аналітики наполегливо прогнозують уже невдовзі сюрпризи з курсом, на жаль, неприємні для українців.

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