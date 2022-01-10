У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію газопроводу "Північний потік-2"

Бербок наголосила: запуск трубопроводу має геополітичний характер.

Німеччина вирішила призупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", бо він не відповідає вимогам Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa зявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, німецький уряд прописав в угоді про коаліцію те, що всі енергетичні прокти в країні повинні відповідати європейським вимогам. Зокрема, і російський "Північний потік-2". "Наразі це не так, тому процес сертифікації припинено", - пояснила Бербок.

Крім того, політикиня наголосила на тому, що запуск трубопроводу має геополітичний характер. "Важливо зміцнити європейську енергетичну незалежність. Щоб кожен мешканець Європи, незалежно від рівня доходів, міг дозволити собі електрику та опалення", - пояснила міністерка заккордонних справ.

Нагадаємо, Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані.

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