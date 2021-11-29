У Німеччині вважають, що Росія запустить "Північний потік-2" не раніше, ніж за пів року

У Німеччині вважають, що Росія запустить "Північний потік-2" не раніше, ніж за пів року

Спочатку слід зробити анбандлінг.

Російський газопровід "Північний потік-2" запустять не раніше, ніж за пів року.



Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила пані посол Німеччини Анка Фельдхузен.

"Північний потік-2" ще пів року не працюватиме. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити – це хороша пропозиція. Я можу уявити собі, що вона буде реалізована", сказала Фельдхузен.

За її словами, німецький регулятор відклав сертифікацію газопроводу, оскільки вважає, що спочатку треба зробити анбандлінг.

Дипломатка зауважила, що не вважає це кроком у відповідь на шантаж Росії. "Ні, зовсім ні. Ми всі думаємо, що Росія має інтерес отримати сертифікацію швидше, а не пізніше. Однак зараз це точно не буде швидше. Якщо вони не зроблять анбандлінгу, то й сертифікації не буде. У Bundesnetzagentur працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, то її не буде. Росія знає про це", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

Читайте також: