У Німеччині зробили гучну заяву: країна може обійтися без газу з Росії

У Німеччині зробили гучну заяву: країна може обійтися без газу з Росії

Влада він не виключила підвищення цін на енергетичному ринку Німеччини.

Німеччина може задовольнити свої енергетичні потреби без російського газу.

Про це, як пише Guardian, заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек після рішення федерального уряду призупинити сертифікацію "Північного потоку-2" на тлі військової агресії Росії проти України.

На запитання громадського радіо, чи зможе найбільша європейська економіка обійтися без поставок природного газу з Росії, яка зараз її найбільший постачальник, Роберт Габек відповів: "Так, може".

Водночас він не виключив підвищення цін на енергетичному ринку Німеччини, але потреби країни можуть бути "компенсовані" іншими джерелами енергії та постачальниками, включаючи прискорене впровадження відновлюваних джерел енергії.

Напередодні федеральний канцлер Олаф Шольц заявив про призупинення сертифікації "Північного потоку-2". У разі його схвалення Росія б збільшила свою частку до 70%. Проект послідовно підтримували попередній канцлер Ангела Меркель.

Україна готова до альтернативних поставок енергоносіїв газу і пального

Нагадаємо, ціна на ринку палива зросте, але країна готова залучити нових постачальників і розширити застосування альтернативної енергетики.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу, оскільки він не відповідає вимогам Євросоюзу.

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