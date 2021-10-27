У НКРЕКП прокоментували можливе зростання тарифів на розподіл газу

Обґрунтованість усіх проєктів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Варто зазначити, що раніше облгази почали публікувати на своїх сайтах проєкти тарифів на наступний рік, згідно з якими, від січня 2022 року пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу в 4 рази.

"Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності... Оприлюднені наміри операторів газорозподільчих мереж (облгазів) свідчать лише про те, що НКРЕКП змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було виключно обґрунтованим", - наголосили у НКРЕКП та додали, що згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються регулятором щорічно, як правило, у грудні попереднього року. Тож жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані, вважає регулятор. "НКРЕКП затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів", - повідомив регулятор.

Зазначається, що обґрунтованість усіх проєктів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів). Немає підстав сумніватися, що так буде і в цьому році.

Нагадаємо, раніш повідомлялося, що на сайтах облгазів почали з'являтися проєкти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж у 4 рази. Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

На старті опалювального сезону: чи зростуть тарифи на газ для українців

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання