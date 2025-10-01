Зміни у "Пакунку школяра": що дозволили купувати за кошти програми

Школяр / © unsplash.com

Реклама

З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, в державній програмі «Пакунок школяра» почали діяти важливі зміни: одноразову фінансову допомогу в розмірі 5000 гривень тепер можна витрачати не лише на шкільне приладдя, одяг та взуття, а й на книги.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики сім’ї та єдності України.

Де тепер можна розрахуватися допомогою?

Офіційне розширення програми дозволило використовувати кошти в торгових точках, які працюють за наступними категоріями (MCC-кодами):

Реклама

Дитячий та сімейний одяг (5641, 5651)

Взуття (5661)

Канцелярські товари (5943)

Книжкові магазини, періодичні видання та газети (5942, 5192)

Для зручності батьків першокласників, Міністерство соціальної політики оновило онлайн-дашборд на своєму сайті. За допомогою цього ресурсу можна знайти всі торгові точки по Україні, де гарантовано приймають цю виплату.

Статистика програми та терміни

Програма користується високим попитом:

Кількість поданих заяв уже перевищила 200 тисяч (переважно через застосунок Дія).

Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей.

Загальна сума профінансованої допомоги склала понад 856 млн гривень (майже 70% від загального бюджету).

Батьки можуть подати заяву на отримання допомоги до 15 листопада 2025 року. Нараховані кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту нарахування, розраховуючись безготівково онлайн або офлайн.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Державна служба у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка допоможе батькам знайти магазини, де можна розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра».

Реклама

Наразі 70,5% «першачків» уже скористалися програмою «Пакунок школяра» від держави. Понад 600 мільйонів уже витрачено на допомогу родинам.