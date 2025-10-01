ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
2 хв

Зміни у "Пакунку школяра": що дозволили купувати за кошти програми

Допомогу в 5000 грн із «Пакунка школяра» тепер можна витрачати по-новому.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школяр

Школяр / © unsplash.com

З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, в державній програмі «Пакунок школяра» почали діяти важливі зміни: одноразову фінансову допомогу в розмірі 5000 гривень тепер можна витрачати не лише на шкільне приладдя, одяг та взуття, а й на книги.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики сім’ї та єдності України.

Де тепер можна розрахуватися допомогою?

Офіційне розширення програми дозволило використовувати кошти в торгових точках, які працюють за наступними категоріями (MCC-кодами):

  • Дитячий та сімейний одяг (5641, 5651)

  • Взуття (5661)

  • Канцелярські товари (5943)

  • Книжкові магазини, періодичні видання та газети (5942, 5192)

Для зручності батьків першокласників, Міністерство соціальної політики оновило онлайн-дашборд на своєму сайті. За допомогою цього ресурсу можна знайти всі торгові точки по Україні, де гарантовано приймають цю виплату.

Статистика програми та терміни

Програма користується високим попитом:

  • Кількість поданих заяв уже перевищила 200 тисяч (переважно через застосунок Дія).

  • Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей.

  • Загальна сума профінансованої допомоги склала понад 856 млн гривень (майже 70% від загального бюджету).

Батьки можуть подати заяву на отримання допомоги до 15 листопада 2025 року. Нараховані кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту нарахування, розраховуючись безготівково онлайн або офлайн.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Державна служба у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка допоможе батькам знайти магазини, де можна розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра».

Наразі 70,5% «першачків» уже скористалися програмою «Пакунок школяра» від держави. Понад 600 мільйонів уже витрачено на допомогу родинам.

Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie