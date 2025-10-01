- Дата публікації
- 418
- 2 хв
Зміни у "Пакунку школяра": що дозволили купувати за кошти програми
Допомогу в 5000 грн із «Пакунка школяра» тепер можна витрачати по-новому.
З сьогоднішнього дня, 1 жовтня, в державній програмі «Пакунок школяра» почали діяти важливі зміни: одноразову фінансову допомогу в розмірі 5000 гривень тепер можна витрачати не лише на шкільне приладдя, одяг та взуття, а й на книги.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики сім’ї та єдності України.
Де тепер можна розрахуватися допомогою?
Офіційне розширення програми дозволило використовувати кошти в торгових точках, які працюють за наступними категоріями (MCC-кодами):
Дитячий та сімейний одяг (5641, 5651)
Взуття (5661)
Канцелярські товари (5943)
Книжкові магазини, періодичні видання та газети (5942, 5192)
Для зручності батьків першокласників, Міністерство соціальної політики оновило онлайн-дашборд на своєму сайті. За допомогою цього ресурсу можна знайти всі торгові точки по Україні, де гарантовано приймають цю виплату.
Статистика програми та терміни
Програма користується високим попитом:
Кількість поданих заяв уже перевищила 200 тисяч (переважно через застосунок Дія).
Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей.
Загальна сума профінансованої допомоги склала понад 856 млн гривень (майже 70% від загального бюджету).
Батьки можуть подати заяву на отримання допомоги до 15 листопада 2025 року. Нараховані кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту нарахування, розраховуючись безготівково онлайн або офлайн.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Державна служба у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка допоможе батькам знайти магазини, де можна розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра».
Наразі 70,5% «першачків» уже скористалися програмою «Пакунок школяра» від держави. Понад 600 мільйонів уже витрачено на допомогу родинам.