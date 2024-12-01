У парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію

Наразі в Україні не планують збільшувати вартість електроенергії. Наразі дуже важливо, аби зима була з мінімальними відключеннями світла.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі "Київ 24".

"Вона (ціна - Ред.) для споживачів не буде точно зростати. Коли уряд підняв ціну до 4,32 коп.,, цих грошей вистачає для того, аби енергокомпанії працювали не в збиток собі", - пояснив Нагорняк.

З його слів, державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які забезпечують таку ціну для споживачів, можуть заробляти трішки менше та зазнають певні втрати. Але будуть заробляти на своїй генерації, а на імпортованій — частково втрачатимуть.

"Але ми будемо зі світлом у своїх домівках. Ми можемо мати перебої, якщо Росія атакуватиме наші енергообʼєкти, системи передачі або генерацію. Але ми зменшимо дефіцит у нашій енергосистемі", - каже депутат.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, кому не будуть відключати світло. Йдеться про бізнес, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання.

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