У парламенті розповіли, за якої умови зможуть повернути доплати військовим

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тис. грн.

Поправка щодо повернення доплат українським військовим, яку підтримали у Верховній Раді, не гарантує проведення виплати.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у поправці до законопроєкту N8312 пропонують збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 млрд, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2,5 млрд. 154 млрд і 2,5 млрд. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами", – наголосив він.

Гетманцев каже, що виплати зможуть повернути тоді, коли знайдуть - де взяти кошти для цього. Потрібні розрахунки щодо виконання цієї поправки, пояснив він.

"Якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", - сказав голова парламентського Комітету.

Як повідомлялося, у квітні цього року до ВРУ Верховної Ради внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення додаткових виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, у лютому 2023 року змінився порядок виплат військовослужбовцям Сил оборони України та МВС. Вони напряму залежать від того, в якому саме районі перебуває військовослужбовець, яка в нього специфіка і складність бойових або спеціальних завдань.

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