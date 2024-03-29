У Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам

У Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій особам, які продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.

У повідомленні вказується, що заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

"Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії", - йдеться у повідомленні.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам – 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частині українських пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію.

Крім того, ми раніше інформували, що у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і на скільки.

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