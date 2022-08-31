У Пенсійному фонді роз'яснили, чи будуть платити пенсію українцям у випадку переїзду за кордон

Українці, які через війну виїхали за кордон цікавляться, чи зможуть отримувати пенсію за межами нашої країни.

В Україні пенсія виплачується і щомісяця до 25 числа через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах країни.

У разі переїзду на постійне місце проживання за кордон пенсія виплачується тільки в том випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України, - повідомляє Пенсійний фонд України.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за 6 місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання. Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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