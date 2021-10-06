Через ціну на газ у переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків - Мінфін

Через ціну на газ у переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків - Мінфін

Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році.

У переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент вимагає додаткових консультацій.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише РБК-Україна.

За його словами, Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році, а також на компаніях, які перебувають у державній власності.

Марченко зазначив, що у МВФ розуміють, що безпосередньо прямих бюджетних втрат може і не бути.

"Але можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях, тут є поле для дискусій", - упевнений міністр.

Крім того, за словами Марченка, також є питання щодо частини Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для нинішнього перегляду програми МВФ.

Нагадаємо:

У вересні в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Місія зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформах та зміцненні антикорупційних інституцій.

Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Місія зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформах та зміцненні антикорупційних інституцій. У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

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