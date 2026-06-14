У ПФУ нагадали українцям про ще одну виплату: хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву

Виплати

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В Україні у 2026 році розширено перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Про це пише пенсійний фонд України.

Для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спрощено. Гроші надійдуть у кінці літа автоматично.

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«Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять службу (військову службу) грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою. Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно», — роз’яснюють у відомстві.

Окремий алгоритм передбачено для захисників, які зараз перебувають у строю. Навіть якщо вони мають статус пенсіонера чи субсидіанта, фінансування піде через їхні підрозділи.

«Ветеранам війни, які проходять службу (військову службу), в тому числі, які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу (військову службу). Якщо ви проходите службу (військову службу), то переконайтеся, що роботодавець має інформацію про вашу належність до ветеранів війни», — наголошують в уряді.

Кому необхідно звертатися до Пенсійного фонду особисто

Громадянам, які мають законне право на виплату, але не отримують пенсію, субсидії чи пільги та не перебувають на військовій службі, необхідно діяти самостійно. Їм потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми.

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У такій заяві обов’язково зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунка для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви також додаються:

копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред’являються оригінали);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінали).

«Отримувачі грошової допомоги, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року та яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року», — визначено в правилах.

Подати таку заяву на виплату громадяни можуть в один із трьох зручних способів:

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особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ, або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування); поштою — на адресу територіального органу ПФУ; онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Виплати для українців 2026 — останні новини

Нагадаємо, ПФУ закликав пенсіонерів перевірити точність своїх особистих даних — прізвища, імені, по батькові, дати народження та фактичної адреси проживання — в електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ. За наявності застарілої інформації виплату пенсій може бути призупинено, тому громадянам необхідно актуалізувати дані особисто у відділенні або онлайн за допомогою «Анкети для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».

Для успішного оновлення інформації через особистий кабінет потрібно заповнити форму, дати згоду на обробку персональних даних, прикріпити скан-копії паспорта чи інших підтверджувальних документів, підписати звернення електронним підписом та надіслати до ПФУ.

До слова, в Україні готується запуск масштабної пенсійної реформи, яка базується на попередніх напрацюваннях та спрямована на збільшення виплат через перегляд системи заміщення доходів.

Наразі фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера перевищує 8 тисяч гривень, тоді як мінімальна пенсія становить 2,6 тисячі, а середня — 7,2 тисячі гривень, що залишає більшість літніх людей за межею бідності на тлі наявності окремих виплат понад 100 тисяч гривень.

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