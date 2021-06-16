У ПФУ відзвітували про пенсії червня: яку суму вже виплатили українцям

У середу, 16 червня, ПФУ профінансував пенсії ще на 1,8 млрд грн.

ПФУ продовжує фінансування пенсій українцям в червні. Загалом Пенсійний фонд виплатив 26,9 мільярда гривень червневих пенсій українцям.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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"16 червня 2021 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 1,8 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 26,9 млрд грн", - сказано в повідомленні.

У ПФУ запевнили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному українцеві дату у визначеному порядку.

Пенсійний фонд України

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2021 року пенсії сягнуть 6,5 тис. грн.

В Україні від 1 липня на 40% підвищать пенсії. Утім, підвищення матимуть не всі. Надбавку у 100 гривень отримають тільки ті, кому минулого року не робили індексацію пенсій.

Як повідомлялося, раніше Міністерство соціальної політики заявило про переведення від вересня 2021 року пенсійних нарахувань на банківські карти. Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово.

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