У ПФУ відзвітували про фінансування пенсій за місяць: як змінилися виплати

У ПФУ відзвітували про фінансування пенсій за місяць: як змінилися виплати

На пенсії сьогодні ПФУ перерахував 1,5 млрд грн.

Пенсійний фонд 24 вересня завершив фінансування виплат українцям за місяць. Загалом за жовтень на пенсії пішло 43,8 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

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"25 жовтня 2021 року Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, завершено фінансування пенсій жовтня", - сказано в повідомленні.

В останній день ПФУ перерахував 1,5 млрд гривень. Усього за другий осінній місяць на пенсії українцям було спрямовано 43,8 млрд гривень. У ПФУ додали, що у жовтні на пенсії виділили більше, аніж у вересні (43,4 млрд гривень). Але менше аніж у серпні (44,3 млрд гривень).

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