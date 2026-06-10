У ПФУ звернулися до українців: кому потрібно подати заяву до 1 липня, щоб не втратити пільги

Субсидія / © УНІАН

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В Україні більшості отримувачів житлових субсидій виплати подовжено автоматично — від травня цього року до кінця квітня 2027-го. Однак існують випадки, коли для призначення допомоги потрібно подати нову заяву та декларацію.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Фахівці пояснюють, що є низка категорій громадян, кому необхідно знову звернутися по субсидію. Подати документи можна через сервісні центри ПФУ, ЦНАПи, поштою, онлайн або через уповноважених представників місцевої ради.

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«Якщо житлову субсидію вже було отримано в попередньому періоді, то подати заяву на новий період мають лише окремі категорії громадян», — наголосили у фонді.

Необхідно звернутися по субсидію, якщо:

кількість фактично зареєстрованих осіб, які проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

члени домогосподарства сплачують комуналку за проживання в орендованому житлі;

домогосподарство претендує на призначення 2026 року житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

у домогосподарстві змінився склад осіб або перелік отримуваних житлово-комунальних послуг.

«Якщо ви або члени вашого домогосподарства належите до однієї категорій осіб, про які йдеться, подайте документи до 1 липня. Виплату буде призначено від 1 травня — початку неопалювального сезону», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час воєнного стану перебування людини за кордоном понад 60 днів саме собою не є підставою для відмови у призначенні субсидії. Пільгу не нараховують, якщо всі члени родини тривалий час перебувають за кордоном. Причина проста — за адресою проживання немає людей, які користуються комунальними послугами, а отже, немає підстав для державної підтримки.

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