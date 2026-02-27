У ПФУ звернулись до пенсіонерів за кордоном: що слід зробити, аби не втратити виплати

Пенсійне посвідчення / © УНІАН

Реклама

Українським пенсіонерам, які тимчасово перебувають за кордоном, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до кінця року. Слід підтвердити особу онлайн або через консульство, щоб уникнути блокування рахунків.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Українці-одержувачі пенсій, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію — зробити це необхідно до 31 грудня.

Реклама

Ідентифікація пенсіонерів за кордоном: як її пройти

Існує кілька зручних способів.

Онлайн-ідентифікація

Через вебпортал Пенсійного фонду України із «Дія.Підписом». Для цього знадобляться два пристрої: один — для роботи на порталі, другий — для застосунку «Дія».

Покрокова інструкція:

Зайдіть на портал: https://portal.pfu.gov.ua

Натисніть «Вхід» і оберіть авторизацію через «Дія.Підпис».

Отримайте код і відскануйте QR-код у «Дії».

Підтвердьте особу за фото.

Введіть 5-значний код «Дія.Підпису».

Після входу в кабінет ідентифікація буде завершена (інформація з’явиться у «Моїх зверненнях»).

Через мобільний застосунок «Пенсійного фонду України»

Покрокова інструкція:

Реклама

Встановіть або оновіть застосунок.

Оберіть «Увійти за „Дія.Підпис“.

Підтвердьте вхід та активуйте підпис (за потреби).

Пройдіть фотоперевірку.

Створіть або введіть код «Дія.Підпису».

Після входу ідентифікація вважається завершеною.

Ідентифікація пенсіонерів через відеозв’язок

Можна записатися онлайн або телефоном. Дані про дату, час і формат відеосеансу надсилаються на email, вказаний у заяві. Ідентифікація відбувається як відеоінтерв’ю з працівником фонду: потрібно відповісти на запитання та показати паспорт. Після цього ухвалюється рішення про підтвердження особи.

Як подати заяву?

Щоб подати заяву онлайн, зайдіть на портал і оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку». Заповніть форму, оберіть платформу для зв’язку (Meet, Telegram, Viber, Zoom тощо), за потреби вкажіть додаткові послуги. Дайте згоду на обробку даних і подайте заяву.

Щоб подати заяву телефоном, зверніться до контакт-центру:

0800 503 753

(044) 281 08 70

(044) 281 08 71

У меню оберіть питання щодо ідентифікації (кнопка «3»). Продиктуйте оператору необхідні дані.

Реклама

Як пройти ідентифікацію пенсіонерів через дипломатичні установи?

Пенсіонер може звернутися до українського посольства або консульства, щоб отримати документ про підтвердження факту, що він живий.

Цей документ потрібно надіслати поштою до територіального органу фонду разом із заявою про поновлення виплат або подати онлайн із використанням КЕП.

Важливо: ті, хто виїхав із тимчасово окупованих територій (зокрема й за кордон), мають повідомити фонду, що не отримують виплати від Росії.

У ПФУ зауважили, що до осіб, які тимчасово проживають за кордоном, належать громадяни України, які:

Реклама

перебувають за межами країни понад 183 дні на рік, або

отримали тимчасовий захист чи статус біженця через війну, але не оформлювали постійне проживання за кордоном.

До слова, у січні Мінсоцполітики спростувало чутки про масове позбавлення пенсій: виплати було призупинено лише 337 тис. осіб, які не пройшли ідентифікацію або не підтвердили відсутність виплат від РФ (зокрема мешканці ТОТ). Переселенці, які перевели справи на підконтрольну територію, мають лише подати заяву про неодержання коштів від агресора. Гроші не втрачаються — виплати відновлюють після ідентифікації через вебпортал ПФУ (з «Дія.Підписом»), відеозв’язок, особистий візит до сервісного центру або поштою з-за кордону.