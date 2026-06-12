У ПФУ звернулися до українців з важливою порадою: так ви точно не втратите виплати

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У Пенсійному фонді України звернулися до пенсіонерів з важливим повідомленням. Аби не втратити виплати пенсій, потрібно перевірити свої дані в електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Про це пишуть у Пенсійному фонді.

У ПФУ закликали перевірити свої дані в електронних кабінетах, аби не втратити виплати

Зокрема, у Пенсійному фонді написали, що пенсіонерам варто перевірити точність особистих даних, аби не втратити виплати. Йдеться про перевірку таких даних:

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Прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

фактична адреса проживання.

Якщо у вас вказані застарілі дані, наприклад, старе прізвище чи адреса проживання, ви можете втратити виплату пенсій.

У такому разі вам потрібно звернутися до органу Фонду для виправлення/актуалізації інформації.

Як виправити особисті дані у Пенсійному фонді: покрокова інструкція

Це можна зробити як онлайн на вебпорталі ПФУ, так і особисто у відділенні Пенсійного фонду.

«Після того, як інформацію буде змінено, і дані в Реєстрі застрахованих осіб буде оновлено, можна подати заяву на призначення пенсії онлайн», — додають у ПФУ.

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Аби виправити свої дані у Пенсійному фонді, потрібно зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, у лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» обрати «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб» та заповнити форму анкети.

Натисніть кнопку «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних». Вам потрібно буде прикріпити до анкети скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні дані. Це може бути свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові.

Далі документ потрібно підписати та відправити ПФУ. Результати обробки звернення надійдуть у розділі «Мої звернення».

Варто звернути увагу, що ПІБ людини у трудовій книжці має бути таким, як у паспорті.

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Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, в Україні готуються до запуску масштабної пенсійної реформи, яка спрямована на суттєве збільшення виплат. Наразі фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера перевищує 8 тис. грн, тоді як мінімальна пенсія становить 2,6 тис. грн, а середня — 7,2 тис. грн.

Це змушує більшість літніх людей жити поза межею бідності. Водночас у системі існує значний дисбаланс, адже деякі пенсіонери отримують виплати понад 100 тис. грн на місяць.

Зараз профільний парламентський комітет під керівництвом Галини Третьякової очікує від уряду остаточний законопроєкт. Очікується, що реформа запровадить коефіцієнт заміщення зарплати на рівні 40–60%, врегулює пенсійні права мобілізованих військових і вирівняє пенсійний вік для всіх громадян.

Крім того, планується перехід на накопичувальну систему через Казначейство.

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Частина українських пенсіонерів може втратити право на окремі надбавки, якщо вчасно не повідомить Пенсійний фонд про зміни у своїх життєвих обставинах чи місці проживання, або ж не підтвердить право на виплати.

Оскільки кожна доплата призначається за певних умов, її скасовують у разі їх невиконання. Зокрема, під загрозу припинення підпадають надбавки за догляд, на утримання дітей (після їхнього повноліття чи завершення навчання), виплати у зв’язку з інвалідністю (через непроходження переогляду), а також доплати за проживання на територіях зі спеціальним статусом або за понаднормовий стаж.

Щоб уникнути втрати коштів, у ПФУ закликають пенсіонерів регулярно перевіряти актуальність даних у реєстрах та своєчасно інформувати органи фонду про будь-які зміни в житті. Якщо ж пенсіонер має право на нові виплати, їх необхідно оформлювати через окреме звернення до Пенсійного фонду.

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