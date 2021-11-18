У Польщі хочуть спростити процес легалізації трудових мігрантів: що зміниться для українців

У Польщі хочуть спростити процес легалізації трудових мігрантів: що зміниться для українців

На підставі дозволу на сезонну роботу іноземці в Польщі зможуть працювати до 24 місяців.

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про іноземців, які суттєво спрощують процес легалізації трудових мігрантів.

Про це повідомляє tvn24.

Для трудових мігрантів, серед яких у сусідній країні найбільше українців, відповідно до прийнятих до закону змін спростили процедуру надання посвідки на тимчасове перебування в Польщі (до трьох років), якщо вони бажають працювати у країні тривалий період.

Зокрема, передбачається розширення до 24 місяців можливості праці іноземця в Польщі на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви працедавця про намір працевлаштувати іноземця. Також прискорюється процес надання карти тимчасового перебування особам, які мають намір працювати у стратегічно важливих секторах економіки Польщі.

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У випадку зміни роботодавця іноземцю не потрібно буде оформляти нову посвідку на тимчасове перебування у випадку зміни працедавця.

Нововведення у законі скасовують вимогу подавати у пакеті документів до воєводських управлінь з питань іноземців підтвердження про наявність місця проживання (договору оренди помешкання). Крім того, не потрібен документ про регулярний і стабільний дохід іноземця, а замість нього – підтвердження про отримання мінімального доходу в Польщі.

За прийняття змін до закону проголосували 428 депутатів, шестеро було проти, а один утримався. Тепер цей документ повинен ухвалити Сенат країни.

У МВС Польщі пояснили, що останнім часом спостерігається зростання зацікавленості серед іноземців в отриманні посвідок на тимчасове перебування в РП, а пандемія коронавірусу сповільнила процес їх видачі.

Нагадаємо, за кордоном, за різними оцінками, працюють близько трьох мільйонів українців. Частина з них - сезонно.

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