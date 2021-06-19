У Польщі підвищують мінімальну заробітну плату: як вона відрізняється від української

Польська влада затвердила і зміни в погодинній оплаті праці.

У Польщі мінімальну зарплату для тих, хто працює за цивільно-правовими договорами, у перерахунку збільшать на 1,5 тис. грн до 21,5 тис. грн (3 тис. злотих).

Про це повідомила пресслужба польського уряду.

Перерахунок мінімалки відбудеться з 2022 року. Цей показник був прив’язаний до середньої заробітної плати — в Раді міністрів прийняли рішення встановити мінімальний заробіток в розмірі 60% від середнього.

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Крім того, було встановлено і мінімальний розмір погодинної оплати праці. Він у 2022 році в Польщі складе 19,6 злотих (близько 4 євро) на годину.

Для порівняння в Україні мінімальна зарплата дорівнює 6 тис. грн. У грудні 2021-го мінімалку піднімуть до 6,5 тис. грн.

Нагадаємо, о ціни на споживчі товари і послуги в Польщі в травні цього року зросли на 4,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У порівнянні з квітнем поточного року їх зростання склало 0,3%.

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