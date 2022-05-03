У Польщі спостерігається найнижчий рівень безробіття, українці зміцнюють економіку країни – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що робота українців, які зараз проживають в країні, може бути великою доданою вартістю в польській економіці.

Офіційну роботу в Польщі знайшли вже 100 000 українських біженців. Зараз у Польщі спостерігається найнижчий рівень безробіття за останні 30 років.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пише polskieradio24.pl.

Він наголосив, що допомога українців може мати велике значення в економіці Польщі.

За його словами, під час зустрічей з польськими підприємцями, перша їх фраза зазвичай звучить так: потрібні "руки і голови для роботи".

"Тож робота українців, які проживають в Польщі, може бути великою доданою вартістю в нашій економіці", - зазначив він.

За даними Моравецького, в Польщі зупинилися понад 2,5 мільйонів біженців. Разом з українцями, які раніше працювали в країні, цифра склала понад 3,5 мільйонів.

"Але найголовніше: пам'ятаймо, що захист України – це і захист Польщі". На тих рубежах українці борються за нас. Ми в боргу перед ними. Тому я радий, що майже всі поляки з відкритим серцем прийняли біженців, за принципом: гість у домі — Бог у домі", – сказав прем'єр.

Він також спростував інформацію про те, що українці мають кращий доступ до багатьох держпослуг - у сфері освіти, охорони здоров'я або ринку праці, ніж поляки. Росія активно поширює неправдиву інформацію про українців в Польщі, аби налаштувати поляків проти.

Нагадаємо, польське воєводство надало 3 млн злотих для підтримки вимушених переселенців на Львівщині.

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