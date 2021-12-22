У Польщі зросла кількість вакансій на ринку праці: чекають на українських заробітчан

У Польщі зросла кількість вакансій на ринку праці: чекають на українських заробітчан

В країні все ще бракує робочої сили.

Протягом 2021 року кількість вакансій у Польщі зросла на 68,5%: лише третьому кварталі з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).

У понад два рази зросла загальна кількість вакансій, а також новостворених вакансій (8,3 тис.) у промисловості Найбільша кількість робочих місць у переробній галузі: майже чверть (34,3 тис.) Працівники потрібні в будівництві (22,5 тис), торгівлі та ремонті автотранспортних засобів (19,3 тис.).

За рік втричі збільшилася кількість вакансій у готельній сфері та гастрономії: у сім разів більше створили нових робочих місць у цих галузях. Значно зросла кількість робочих місць у інформаційній та комунікаційних сферах: стало на 154,1% більше вакансій і на 244,1% новостворених робочих місць.

Майже на 90% зросла кількість вакансій операторів виробничих ліній та монтажників (26,8 тис. вакансії). Також Польщі потрібні 34,4 тис. промислових робітників: збільшення на 60% порівняно з минулим роком).

Попри велику кількість вакансій, в Польщі бракує робочої сили. Дефіцит сподіваються заповнити за рахунок працівників з України. За даними Фонду соціального страхування, у Польщі працює 918 тис. українців. Втім, ця кількість може зрости і сягнути 1 млн. Адже ронад 300 тис. українців мають тимчасовий вид на проживання.

"Цієї осені в Польщі гостро відчули брак працівників. Українці частково заповнили робочі місця, але Польща і надалі потребує робочої сили з України. Розвиток польської економіки неможливий без українських працівників. Тому від нового року польський уряд спрощує легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців. Це має допомогти утримати українських трудових мігрантів в Польщі", - повідомив генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Як повідомлялося, цьогоріч понад один мільйон 160 тисяч українців поїхали на заробітки за кордон. Це на 11% більше, ніж два роки тому. Але лише 9% опитаних зовнішніх трудових мігрантів хочуть виїхати з України назавжди. Зокрема, неофіційно українців працює за кордоном приблизно 42%, у 2019 році таких було 30%.

Читайте також: