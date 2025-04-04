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ТСН у соціальних мережах

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У Польщі хочуть купити або орендувати Одеський порт: що відомо про гучну заяву

Також польський чиновник претендує н пів мільйона гектарів української землі.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Одеський порт

Одеський порт / © Associated Press

У Польщі розглядають можливість купівлі або взяття в оренду порта в Одесі, щоб отримати вихід до Чорного моря та експортувати туди польське та європейське зерно.

Таку ідею висловив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, повідомляє Polsat News.

«Чому б нам не сказати в Польщі — те, що я хочу зараз запропонувати — щоб поляки поговорили з українцями про те, щоб взяти нас в оренду, наприклад, на 50 років або продати, де поляки зможуть мати свій зерновий порт», — каже Колодзейчак.

На його думку, таке місце поляки можуть знайти, наприклад, в Одесі.

«Куди піде польське зерно, європейське? Таким чином ми забезпечимо доступ до Чорного моря, де середня (цінова — ред.) тонна пшениці на 100 злотих вища, оскільки нижчі витрати на транспортування до африканських країн», — зазначив польський чиновник.

«Зерно, яке експортується через порт під польським контролем, могло надходити із Замостя, Люблінщини, (польського — ред.) Підкарпаття, де є хороші землі. Ми могли б перевозити польське зерно широкими коліями, які є в Україні, а крім того (…) можливо те, що ми б привезли із Західної Європи і зберігали вдома», — описав він.

Також на його думку, компанії «з берегів Вісли» повинні мати змогу користуватися пів мільйонами гектарів землі «в наших східних сусідів».

Заступник міністра також зазначив, що «боїться» вступу України в ЄС, «оскільки ми не знаємо, що тоді буде». Колодзейчак висловив побоювання, що полські фермери і агрофірми не витримають конкуренції з українцями на європейському ринку. Гарантією безпеки для Польщі, на його думку, могли б стати ці пів мільйона гектарів української землі, на яку він претендує.

Нагадаємо, що раніше у Польщі «виставили рахунок», скільки грошей витратили на допомогу Україні і українським біженцям за три роки повномасштабної війни.

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