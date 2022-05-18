У Полтаві може здорожчати вартість проїзду у громадському транспорті: скільки коштуватиме

У Полтаві може здорожчати вартість проїзду у громадському транспорті: скільки коштуватиме

У Полтаві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах та автобусах.

У Полтаві вирішують питання щодо вартості проїзду у громадському транспорті. Міський очільник Олександр Мамай запропонував на розгляд містян нові тарифи.

Про це мер міста повідомив у Telegram.

"На сьогодні з’явилася можливість закуповувати перевізникам паливо за цінами, які існують на сьогодні, а це 60-70 грн. Тому ціна на проїзд здорожчає. Зараз я звертаюся до полтавців з пропозицією визначитися: 1. Чи хочете ви, щоб на маршрути міста виїхали перевізники? 2. Якщо вони виїдуть, то це буде пов’язано із підняттям тарифів на проїзд. 10 грн коштуватиме проїзд у тролейбусі, 15 грн - в автобусі", - написав він.

Однак за результатами опитування у Telegram-каналі, більшість мешканців проголосувала проти запропонованих тарифів.

Нагадаємо, у Полтаві через проблеми з пальним громадський транспорт у місті працює не у повному складі.

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