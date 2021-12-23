У пошуках скарбів: шукайте турбо-монети від MYCREDIT, отримуйте новорічні подарунки

MyCredit збільшили максимально доступну суму для споживачів.

17 грудня 2021 року відомий фінансовий сервіс “турбо-бабок” MyCredit анонсував велику новорічну акцію для своїх клієнтів. На офіційному сайті компанії з'явилася яскрава гра, де кожен учасник може здобути призи.

Музикант Сергій Бабкін на фірмовій турбо-машині тепер катається по святковому місту, в якому заховані подарунки для гравців:

знижки до 90% на послуги сервісу;

поповнення мобільного рахунку на 500 грн;

та великі призи, серед яких електросамокат Xiaomi Mi, ноутбук Acer TravelMate та популярний смартфон Xiaomi Redmi Note 10S.

Для отримання призів користувачам необхідно знайти заховані в місті монети — чим більше монет, тим краще приз. Зробити це можна на сайті фінансового сервісу до 26 січня 2022 року.

Нагадаємо, що MyCredit збільшили максимально доступну суму для споживачів. Тепер нові клієнти сервісу можуть скористатися послугами компанії та взяти до 12 000 грн із мінімальною переплатою. При повторному зверненні MyCredit дають до 18 000 грн.

За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи тричі удостоювався нагороди "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював "ТОП-5 найкращих МФ України" за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації "Проект року", "Найкраща команда контролю якості").