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«Дельта Банк» — колишній другий за розміром активів приватний банк України — збанкрутував у 2013 році, ще до Революції гідності. Національний банк вивів установу з ринку в 2015 році, після чого тривають численні судові процеси щодо привласнення коштів вкладників і несплати податків. Після початку повномасштабного вторгнення Лагун виїхав до Австрії, а в 2024 році його оголосили в міжнародний розшук. У 2025 році проти нього запровадили персональні санкції у зв’язку з інформацією про співпрацю з Росією.

За даними джерела видання в правоохоронних органах, обшуки стосувалися осіб, яких вважають номінальними керівниками пов’язаних з Лагуном компаній, і включали арешт рахунків та вилучення документів. Обшуки провели, зокрема, в офісі особи, яку медіа називають керівником «бек-офісу» Лагуна в Україні, а також в офісі адвокатського бюро, пов’язаного з колишнім директором юридичного департаменту банку.

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Видання зазначає, що знайдені матеріали можуть мати значення і для іншої справи — про розкрадання 250 млн грн, яка розглядається судом з 2023 року та стосується кредиту, виданого у 2012–2013 роках пов’язаній з банком компанії. Також згадується судовий спір у Лондоні на суму понад 100 млн доларів з власниками мережі «Фокстрот», який Лагун програв у 2024 році, та відхилену судом спробу оголосити себе банкрутом фізичною особою в Україні.

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Лагун також оскаржує в судовому порядку указ президента про запровадження щодо нього санкцій; чергове засідання у цій справі заплановане на 30 вересня.

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