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У пріоритеті - армія та безпека: Кабмін уже працює над держбюджетом-2023

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У пріоритеті - армія та безпека: Кабмін уже працює над держбюджетом-2023

Фото: Урядовий портал

У межах державного бюджету уряд планує створити Фонд оперативного відновлення.

Кабінет міністрів розпочав роботу над державним бюджетом на 2023 рік.

Про це інформує Урядовий портал.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. Водночас Кабінет міністрів обіцяє зберегти виплати за всіма соціальними програмами.

У межах державного бюджету уряд планує створити Фонд оперативного відновлення. Туди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також перераховуватиметься прибуток низки державних підприємств.

Прем’єр наголосив, що макроекономічна стабільність держави — один із надважливих пріоритетів держави. Кабмін опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.

Раніше експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні.

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