У "ПриватБанку" повідомили про можливі перебої в роботі "Приват24": що сталося

У "ПриватБанку" повідомили про можливі перебої в роботі "Приват24": що сталося

Проводитиметься модернізація онлайнбанку.

У ніч проти неділі, 26 вересня, українці можуть зіткнутися з проблемами в роботі "Приват24" для бізнесу.

Про це повідомив речник фінустанови Олег Серга.

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За його словами, вночі фахівці будуть проводити технічні роботи.

"На вихідні вночі "ПриватБанк" проводить технічні роботи з модернізації онлайнбанку "Приват24 для бізнесу". Саме у нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24" для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", - наголоси він.

У "ПриватБанку" радять клієнтам не проводити платежі вночі, аби технічні роботи не вплинули на них.

Як повідомлялося, на початку серпня в Україні клієнти "ПриватБанку" масово скаржилися на проблеми в роботі банкоматів фінустанови. Апарати не видали готівку, але все одно відбувалося списання коштів з рахунку.

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