У ПриватБанку прокоментували чутки про розкриття банківської таємниці через програму кешбеку

В фінустанові запевнили, що не розкриватимуть жодних даних клієнтів, які не стосуються безпосередньо програми кешбек.

У ПриватБанку заявили, що інформація що установа передає дані тільки в межах програми "Національний кешбек",, а вони використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

"Хочемо запевнити, що наш Банк діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами, та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку", - йдеться у заяві.

Крім того, у ПриватБанку заявили, що вони дбають про безпеку банківської таємниці та персональних даних всіх клієнтів. У банку наголошують, що завдали діють виключно у рамках законодавства.

Водночас у банку зазначили, що законодавство вимагає письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек". Тому ПриватБанк передає інформацію, яка стосується виключно витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів.

Всі ніші операції, за словами пресслужби банку, не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці не зможуть відмовитися від розкриття банківської таємниці, навіть якщо закриють картку "Національного кешбеку".

Крім того, ми раніше інформували, що українці за допомогою "Дії" подали понад 4 млн заявок на програму "Зимова єПідтримка".

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