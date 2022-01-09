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У Раді анонсували відтермінування штрафів для ФОПів за відсутність касових апаратів

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У Раді анонсували відтермінування штрафів для ФОПів за відсутність касових апаратів

Pexels

Закон мав набути чинності 1 січня.

В Україні введення штрафів для ФОП за незастосування касових апаратів можуть відтермінувати до 1 лютого 2022 року. 

Відповідні зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, заявив він в ефірі в одного із телеканалів.

"Я вже запропонував відповідну поправку, гадаю, що ми її проголосуємо доволі швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО до 1 лютого 2022 року", – сказав він.

Зауважимо, що від 1 січня 2022 року ФОПи 2-4 групи зобов'язані використовувати РРО або програмні касові апарати — застосунок, який можна встановити на смартфон або планшет. Ця вимога повинна була запрацювати ще у 2021 році, проте через кризу у зв'язку з пандемією її запровадження перенесли на рік.

Нагадаємо, внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні підприємцям доведеться сплачувати більшу суму єдиного соціального внеску.

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