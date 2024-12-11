У Раді наполягають на швидкому ухваленні законопроєкту щодо добудови Хмельницької АЕС

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

«Самі атомні станції ворог не чіпає. Тому що це вже буде червона лінія, яку якщо перетнути, то буде інше ставлення у міжнародних гравців. І я вважаю що так, потрібно добудовувати і тим паче ми ж починаємо не з чистого зараз аркуша», - сказала вона.

Гриб додала, що законопроєкт з добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС вже був внесений в Раду і схвалений профільним комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Чому його не виносять в зал, я зараз не розумію. Законодавчих перепон на сьогоднішній день не існує. Можна виносити його, ставити в порядок денний і голосувати», - підкреслила вона.

Раніше народний депутат Євген Пивоваров заявляв, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС дасть Україні 2,2 ГВт найдешевшої електроенергії.