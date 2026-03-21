У Раді пропонують підняти пенсії: скільки хочуть платити та звідки планують взяти кошти

Мінімальну пенсію можуть підвищити майже втричі

Група народних депутатів виступила з жорсткою вимогою до уряду терміново переглянути розмір мінімальних соціальних виплат, які наразі не дозволяють українським пенсіонерам забезпечувати навіть базові потреби у харчах та ліках.

Відповідний проєкт постанови №15059 щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком вже офіційно зареєстрували на порталі Верховної Ради України.

Штучне заниження та порушення Конституції

У пояснювальній записці автори ініціативи наголошують, що закладена в держбюджеті на 2026 рік сума у 2595 гривень є штучно заниженою. Це прямо порушує статтю 22 Конституції України та закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Реальний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб значно вищий і продовжує зростати. За офіційною методологією, очікується, що фактичний розмір цього показника становитиме:

у другому кварталі 2026 року — 7241 грн;

у третьому кварталі 2026 року — 7318 грн;

у четвертому кварталі 2026 року — 7590 грн.

Через заниження базового показника автоматично зменшуються всі інші пенсійні виплати та надбавки, залишаючи літніх людей та осіб з інвалідністю за межею виживання в умовах постійного зростання цін та комунальних тарифів.

Звідки візьмуть гроші

Щоб виправити цю соціальну несправедливість, парламентарі рекомендують Кабміну невідкладно подати на розгляд парламенту зміни до Державного бюджету.

Фінансувати підвищені пенсії пропонують із кількох джерел:

тотальне скорочення непершочергових видатків державного бюджету;

залучення коштів від іноземних партнерів;

жорстка боротьба з приховуванням податків, тіньовим сектором економіки та виведенням капіталів в офшори.

Нагадаємо, українське законодавство передбачає низку доплат та надбавок, що можуть суттєво збільшити загальні суми пенсійних виплат громадян. Зокрема, 2026 року кілька гарантованих надбавок зросли за рахунок підвищення прожиткового мінімуму.