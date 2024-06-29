У Раді пропонують підняти зарплату помічникам депутатів: цифра шокує

Законопроєктом пропонують збільшення зарплати помічників-консультантів нардепів від 88,4 тис. гривень до 132,6 тис. гривень.

Народні депутати планують підняти зарплати своїм помічникам. До парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної грошової винагороди на рівні понад 132 тис. гривень.

Відповідний законопроєкт розмістили на сайті Ради.

Законопроєктом пропонують збільшення заробітної плати помічників-консультантів нардепів від 88,4 тис. гривень до 132,6 тис. гривень. Відповідну пропозицію до парламенту внесла голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Проєкт постанови про підвищення зарплат помічникам нардепів

Наразі проєкт закону надано для ознайомлення комітету, його опрацьовують.

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У пояснювальній записці Третьякова зазначила, що кожен депутат має право на 31 помічника, з якими оформляється трудовий договір на співпрацю.

Водночас депутатка вважає, що через нинішній рівень зарплати "порушується стійкість системи супроводу законотворчості" й ускладнює "забезпечення депутатами винагороди" своїм помічникам. Вона додала, що ініціатива не позначиться на бюджеті країни та фінансуванні Верховної Ради на 2024 рік.

До слова, середня зарплата чиновників за чотири місяці 2024 року зросла на 32%, перевищивши позначку в 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата зросла на 22,5%. В умовах браку кваліфікованих фахівців компанії змушені збільшувати зарплати, що сприяє збільшенню доходів населення.

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