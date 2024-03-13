У Раді пропонують вдесятеро збільшити допомогу в разі народження дитини: відома сума

Нардепи назвали низький рівень допомоги в разі народження дитини однією з головних причин скорочення народжуваності в Україні.

Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №11072, яким пропонують збільшити розмір допомоги в разі народження дитини від 41 тис. 280 грн до понад 384 тис. грн.

Про це йдеться у пояснювальній записці законопроєкту "про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку".

"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори проєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги в разі народження дитини до розміру прожиткового мінімуму, встановленого на період появи дитини на світ.

Сума допомоги в разі народження дитини – що пропонують нардепи

Якщо документ буде ухвалений, то в разі народження першої дитини держава має надавати допомогу в розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму. Станом на березень це 384,5 тис. грн.

В разі народженні другої дитини, суму допомоги пропонують встановити у розмірі, кратному 100 прожитковим мінімумам – 256,3 тис. грн.

На третю і кожну наступну дитину пропонована допомога передбачена в розмірі, кратному 50 прожитковим мінімумам – по 128,2 тис. грн.

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Одноразова виплата на дитину

Згідно з проєктом закону, одноразовий розмір виплат має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму – на сьогодні це 51,3 тис. грн.

Надалі виплати мають проводитися протягом трьох років.

Зауважимо, що від початку 2024 року прожитковий мінімум становить:

3 023 грн – для працездатних осіб;

2 563 грн – для дітей віком до шести років;

3 196 грн – для дітей від шести до 18 років;

2 361 грн – для осіб, які втратили працездатність.

До слова, в березні українцям перерахують страхові виплати. Зокрема, йдеться про державну допомогу, що виплачується на підставі нещасних випадків, які трапляються на виробництвах.

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