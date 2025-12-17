Податок на вдячність: у Раді пропонують знімати 2-3% з доходів українців

Спільна відповідальність: Костенко пропонує наповнювати рахунки солдатів коштом спецподатку / © ТСН.ua

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко запропонував впровадити в Україні новий податок у розмірі 2-3% від доходів українців на депозити військовим.

Про це Костенко розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми не будемо знімати кошти, але відкриємо всім солдатам депозити, які вони зможуть використати після війни. Ви будете давати їм «двадцятку» (20 тисяч грн зарплати — Ред.), а «тридцятка» (30 тис. грн — Ред.) буде капати їм на депозит», — пропонував Костенко.

За його словами, військові могли б витратити ці гроші після війни на погашення кредитів, навчання дітей, купівлю автомобіля тощо. На думку депутата, такий механізм міг би стати формою суспільної відповідальності перед тими, хто воює.

«І солдат розуміє, що зараз коштів немає, а тоді вони з’являться. Я тоді пояснював це таким чином. Кажу, просто от хай вийде президент і скаже: «Дивіться, у нас країна, там сорок мільйонів в цілому, хтось за кордоном, хтось тут. Воює в нас мільйон, один мільйон. Так давайте створимо такі умови в цілому, що після війни оці сорок мільйонів — як данина поваги або як обов’язок створимо податок у два-три відсотки — будуть виплачувати оцим людям, які воювали. Якщо з сорока воює один, то ми можемо зробити так, щоб оцей борг потім віддавався. І людина, яка воює, вона знає, що в неї накопичується. Ми не забираємо ці кошти», — пропонував Костенко.

Нардеп поскаржився, що його колеги у Верховній Раді не підтримали таке рішення.

«Я вважав це шикарним рішенням. Коли солдат сьогодні не може витратити ці кошти, але вони в нього лежать на депозиті, на рахунку, і ніхто їх не зачепить. І навіть діти (військового — Ред.) можуть це використати. Але ні. У нас простіше все це забрати. Коли я їм це говорив, вони відповідали «Так, класне рішення». Але це ж треба щось робити», — поскаржився Костенко.

Раніше ми писали, що в Україні 2026 року зростуть акцизи на пальне, сигарети та солодкі напої.