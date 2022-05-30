У Раді зареєстровано законопроєкт про скасування пільг на ввезення автівок до України

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", який містить скасування пільги на ввезення автомобілів з-за кордону до України.
Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
"Законопроєктом пропонується відновити оподаткування для транспортних засобів, що ввозяться громадянами", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
У ній зазначається, що у період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.
Крім того, законопроєктом скасовуються пільги для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.
"За даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита", - йдеться в документі.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Верховна Рада ухвалила ряд законів, які надали податкові пільги громадянам та бізнесу, зокрема, щодо ввезення імпортних авто в країну.
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