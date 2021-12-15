У рамках «Великого будівництва» на Черкащині починається ремонт 85 км траси Київ-Одеса

Упродовж наступних двох років у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується провести капітальний ремонт 3 ділянок траси М-06 Київ-Одеса у Черкаській області загальною протяжністю 85 км.

Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.

«Ми нарешті пройшли усі необхідні процедури для того, щоб розпочати наступний етап оновлення маршруту Київ — Одеса у рамках президентської програми «Велике будівництво». Нагадаю, що минулого року завершили роботи на 25 км дороги у Київській та Черкаській областях», - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що капітальний ремонт буде профінансовано за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку в рамках проєкту «Україна — дорожні коридори» / Європейські дороги України III.

Угодами з ЄБРР та ЄІБ передбачається оновлення близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

«Це дозволить забезпечити якісне покриття на всій протяжності одного з найважливіших для України маршрутів. Завершити роботи на 85-кілометровій ділянці плануємо вже за 2 роки», - додав Кубраков.

Тендерні процедури проводитимуться шляхом міжнародних конкурентних торгів з використанням Порталу електронних закупівель клієнта ЄБРР (ECEPP). Компанії можуть подавати пропозиції до 8 лютого 2022 року, зазначили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що до кінця 2024 року ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма «Велике будівництво» відновить 24 тисячі кілометрів автодоріг. Ремонтом буде охоплено як траси державного значення, так і місцеві дороги.