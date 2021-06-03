У рамках "Великого будівництва" уже йде робота по двох проєктах платних доріг - Кирило Тимошенко

Крім відновлення діючої дорожньої інфраструктури в ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", реалізуються також проєкти із залученням приватного капіталу. Два таких проєкти з будівництва платних доріг вже розробляються в Україні.

Про це заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент існує 2 пілотних проєкти: "Краковець-Броди-Рівне" і "Стрий-Мукачево". На них готується документація. Працюємо з інвесторами. Чому вони? Хочу нагадати, якщо ми запускаємо платні дороги, то вони повинні стати альтернативою безкоштовним дорогам. Ділянка траси від Краковця до Дубна, якою пролягає шлях з Києва до Львова, непогана, але односмугова. Саме тому інвестори зацікавлені, щоб там побудувати ділянку платної дороги", - пояснив Тимошенко.

В Україні активними темпами триває також оновлення існуючих транспортних магістралей. "Наше завдання - за 2 роки доробити всі загальнонаціональні траси. У минулому році було оновлено 4,5 тис. км доріг "Укравтодору", в цьому році буде стільки ж", - заявив заступник голови ОП.

Крім відновлення і будівництва доріг, "Велике будівництво" поширюється також на інші види інфраструктури. Зокрема, програма включає масову реконструкцію і будівництво шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів і медичних установ.

У цьому році до "Великого будівництва" було включено додатковий проєкт "Велика реставрація" з відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини. Тривають роботи зі створення швидкісної залізничної мережі "City Express" у Києві.

"Програма "Велике будівництво" розширилася. Зараз до неї додані регіональні аеропорти в Кривому Розі, Ужгороді, Рівному, Чернівцях, інших містах. В цьому році починається будівництво злітно-посадочних смуг", - додав Тимошенко.

Одночасно з ремонтом доріг проходить також масове відновлення і будівництво мостів, чого не було у попередні роки. Зокрема, до Дня незалежності, за словами заступника голови ОП, має бути відкрито рух вантовим Запорізьким мостом і з'явиться найдовша траса М-30 Стрий - Ізварине. Її протяжність сягатиме 1400 км.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко заявив, що найбільш ефективним засобом для залучення інвестицій в економіку України є розвиток інфраструктури.

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