У разі необхідності можна перейти з одного виду пенсії на інший: нагадує ПФУ

У випадку, якщо людина має право на два види пенсії, вона може обрати більшу.

Про таку можливість повідомляють у Пенсійному фонді України.

Наприклад, з пенсії за віком можна перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлої особи, які були на її утриманні. Зокрема, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на такі виплати має дружина чи чоловік пенсійного віку, якщо на момент смерті годувальника вони проживали разом.

Потрібно мати на увазі, що пенсію у зв’язку зі втратою годувальника призначають у розмірі 50% пенсії за віком померлого. Тому якщо у померлого пенсія була значно вищою, ніж у другого подружжя, є доцільність з пенсії за віком перейти на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника та отримувати вищу суму виплат.

Щоб перейти на інший вид пенсії, потрібно звернутися з відповідною заявою та необхідними документами до Пенсійного фонду України.

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