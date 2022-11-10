Як повинна оплачуватися робота співробітників, що працюють вдома, у разі відсутності електроенергії

Як повинна оплачуватися робота працівників, які через відсутність електроенергії не мають можливості виконувати свою роботу в повному обсязі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами заступника голови Федерації профспілок України Олександра Шубіна, зникнення електроенергії можна кваліфікувати як форс-мажор, який спричиняє вимушений простій працівника, що стався не з його вини.

У тому разі, якщо простій стався не з вини працівника, Кодекс законів про працю зобов'язує роботодавця його оплачувати. Так само з часом, який працівник проводить у бомбосховищі під час повітряної тривоги. "Вини працівника тут немає. Фактично це простій, який стався не з вини працівника. І підлягає оплаті відповідно до закону".

Тобто українці, які працюють віддалено, але не можуть через відсутність електрики повноцінно виконувати свою роботу вдома, мають право претендувати на середній заробіток.

Фактично роботодавець повинен оплачувати період, коли співробітник через вимкнення електроенергії не може виконувати свої функції. В іншому разі він повинен забезпечити робітника альтернативним джерелом енергії, як-то акумуляторами, ноутбуками з батареєю, які можуть працювати без підключення до мережі тривалий час, генератором тощо.

Як зазначив заступник голови ФПУ: "Забезпечення працівника, зокрема й видатковими коштами, лежить на роботодавцеві. Це має бути прописано у трудовому договорі, а якщо цього немає в договорі, отже, відповідає роботодавець".

Згідно закону, через такі форс-мажорні обставини як відсутність електропостачання, роботодавець повинен або сплачувати зарплату за час простою, або забезпечувати співробітника додатковою технікою. Однак насправді варто враховувати і той факт, що далеко не у всіх роботодавців у таких обставинах є ресурс для забезпечення всіх своїх співробітників.

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